جامعة طنطا تطلق 1201 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات استفاد منها 900 ألف مواطن

لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..

أطلقت جامعة طنطا قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم الدلتا بقرية شابور مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة جامعة المنوفية وجامعة كفر الشيخ وجامعة مدينة السادات، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور محمود ذكى، أن القافلة تأتى استمرارًا لجهود الجامعة المتواصلة في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن الجامعة استطاعت خلال الثلاث سنوات الماضية تنظيم 1201 قافلة قدمت خدمتها لأكثر من 900 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية والمحافظات الحدودية، مؤكدًا أن الخدمات التي تقدمها القوافل تشمل الخدمات الطبية والتوعوية وقوافل بيطرية وقوافل اكتشاف موهوبين وقوافل مساعدات.

الخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا تستهدف في محاورها الأساسية دعم المبادرات الرئاسية

وأضاف رئيس الجامعة أن الخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا تستهدف في محاورها الأساسية دعم المبادرات الرئاسية، من خلال قطاعاتها وكلياتها وتعزيز التعاون والتكامل بين الجامعات والمؤسسات المشاركة في تقديم الخدمات المجتمعية بتحالف جامعات اقليم الدلتا، وتحقيق التوظيف الأمثل لإمكانات الجامعات الأكاديمية والبشرية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المجتمع، وتحقيق الاستغلال الامثل للموارد وتوطين الصناعات المحلية بإقليم الدلتا.

ومن جانبه ثمن الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دعم الدكتور محمود ذكي لكافة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدا أن عملية التنسيق وتنظيم أنشطة القافلة تم من خلال منظور إستراتيجي مُتكامل ودراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية والمواطنين والامكانات المُتاحة بالجامعات المشاركة؛ لتعظيم الاستفادة من نقاط القوة والتميز بكل جامعة لتقديم أفضل الخدمات التنموية الداعمة للمواطنين بالقرية مع تقديم الدعم المادي والبشري والتقني.

وأشاد بالمشاركة الواسعة للمواطنين في أنشطة القوافل وتعاونهم الذي ساهم في نجاح القافلة.

وشهدت القافلة تقديم جامعة طنطا الخدمات الطبية لعدد ٧٩٠ مواطنًا، من خلال ١٣ عيادة طبية، شملت ٨٦ مواطنًا بعيادة جراحة المخ والأعصاب، و٧٥ بعيادة الأطفال، و٧٢ بعيادة العظام، و٨٥ بعيادة الجلدية، و٩١ بعيادة الباطنة، و٣١ بعيادة المسالك البولية، و٨٧ بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و٢١ بعيادة الجراحة العامة، و٥١ بعيادة الأمراض الصدرية، و١٣ بقسم النفسية والعصبية، و١١٤ بقسم طب جراحة العيون، و٣٩ بقسم القلب والأوعية الدموية.

كما شهدت القافلة توزيع 830 كتاب مراجعات لطلاب شهادة الثانوية العامة،كما تعاونت الجامعات مع مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة في تنظيم قافلة بيطرية، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من ١٣٧٥ رأسًا للماشية والطيور.