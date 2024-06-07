الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تحذير الخارجية المصرية.. ما مصير من يذهب إلى السعودية للحج دون تصريح؟

بيت الله الحرام
بيت الله الحرام

شددت وزارة الخارجية المصرية على جميع المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسئولية القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، ما هي العقوبات التي تقع على المخالفين حال الذهاب إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، وقاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح؟. هو ما تستعرضه "الدستور" في هذا التقرير، وفقًا للقواعد التنظيمية والإجراءات القانونية التي وضعتها السلطات السعودية.

أولى العقوبات التي تتخذها السلطات السعودية ضد المخالفين، هو ترحيل المقيمين المغتربين في المملكة العربية السعودية الذين يتم العثور عليهم وهم يؤدون مناسك الحج دون تصريح ومنعهم من العودة، وذلك حسبما ذكرت وزارة الداخلية السعودية في منشور على حسابها  بموقع التدوينات الشهير "X".

غرامة وترحيل

فيما أكد الأمن العام السعودي فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على أي شخص، سواء مواطن سعودي أو مقيم أو زائر، يثبت مخالفته لأنظمة الحج داخل المنطقة التي ينطبق عليها شرط الحصول على تصريح الحج.

وسيتم ترحيل المقيمين الوافدين إلى بلدانهم الأصلية ومنعهم من الدخول مرة أخرى إلى المملكة لفترات محددة وفقا لما ينص عليه القانون.

وشدد الأمن العام على مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفات، مشددا على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لضمان أداء الحجاج مناسكهم بأمان وراحة وسلام.

الخارجية تشدد على المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية الالتزام بقواعد الحج

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إجراءات صارمة

ويأتي هذا التطبيق الأكثر صرامة في أعقاب إعلان السلطات السعودية مؤخرًا والذي يلزم جميع المغتربين بالحصول على تصاريح قبل دخول مكة، وتمنع القاعدة الجديدة، التي بدأت في 4 مايو 2024، دخول من ليس لديهم التصريح اللازم.

وشدد بيان صادر عن الأمن العام على أهمية تنظيم إجراءات الحج، أوضح من خلاله أنه اعتبارًا من 4 مايو 2024، يجب على الوافدين الحصول على إذن من السلطات المختصة قبل دخول المدينة المقدسة، وستمنع نقاط التفتيش الأمنية دخول أي شخص ليس لديه تصريح.

وأكد الأمن العام عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التشدد في تطبيق كافة أنظمة الحج لعام 1445هـ. ويشمل ذلك إعادة المركبات وأي وافدين يعملون في المشاعر المقدسة دون التصاريح المناسبة.

طرق الحصول على تصريح الحج

ويمكن إصدار هذه التصاريح من قبل السلطة المختصة، أو يمكن للأفراد تقديم بطاقة هوية مقيم من مكة، أو تصريح عمرة ساري المفعول، أو تصريح حج.

يشار إلى أنَّه في إطار جهود وزارة الخارجية لمتابعة الإجراءات الخاصة بأداء المواطنين المصريين لمناسك فريضة الحج، بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية المختصة، فقد تلاحظ أن أعدادًا كبيرة جدًا من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، وهو ما يخالف القواعد التنظيمية للحج، وبما يعرضهم للعقوبات المقررة التي تشمل الحبس والغرامة، وكذلك الترحيل خارج المملكة العربية السعودية.

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