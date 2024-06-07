السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقبال كبير من أهالي السويس على الشواطئ تزامنا مع الموجة الحارة (فيديو)

شاطئ السويس العام
شاطئ السويس العام

دفعت الموجة الحارة التي وصلت إلى ذروتها اليوم الجمعة، الآلاف المواطنين للهروب إلى الشواطئ لقضاء يوم الإجازة وسط نسمات تكسر حدة قسوة الحرارة.

واستقبل شاطئ السويس العام أعدادًا كبيرة من السوايسة منذ صباح اليوم للاستمتاع بطقس افضل نسبيا مع منح الأطفال قسطا من اللعب واللهو بعد انتهاء موسم الامتحانات.

ضيوف السويس 

ولم يتوقف شاطئ السويس العام عند جذب أبناء المدينة الباسلة، بل فتح أبوابه أمام حافلات نقلت المئات من أبناء المحافظات الأخرى الذين فضلوا قضاء يوم إجازاتهم بشاطئ السوايسة نظرا لقربه من أغلب المحافظات.

بث مباشر 

ونقلت الصفحة الرسمية لجريدة “الدستور” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بثًا مباشرًا رصد استمتاع رواد شاطئ السويس العام بأمواجه الهادئة، وفرحة الأطفال بقضاء ساعات من المرح على رماله الناعمة.

آراء المصطافين 

وقال محمد عادل، موظف على المعاش، من محافظة الإسماعيلية إنه انتهز فرصة تواجده في السويس لأداء بعض الالتزامات، وقرر قضاء يوما على شاطئ خليج السويس الهادئ.

وعبر عاطف فهمي، صاحب عمل حر من القاهرة، عن رضائه عن الخدمة المقدمة من إدارة شاطئ السويس العام، موضحًا أن المبلغ المدفوع زهيد جدا مقابل الخدمة المقدمة والمتعة التي حصل عليها هو وزملائه.

وقالت ندى سيد، ربة منزل، من محافظة الغربية، إنها تفضل السفر إلى السويس كل عام لقضاء يوم او إثنان عقب انتهاء أطفالها من الامتحانات، موضحة أن هدوء الموج وقرب المسافة هما أهم سببين يجعلها تزور السويس بشكل مستمر.

موقع متميز 

ويقع شاطئ السويس العام على خليج السويس بمنطقة الكورنيش الجديد، ويمتاز موقعه بأنه قريب من جميع الخدمات وأماكن التنزه الليلية.

وتتولى إدارة الشاليهات والشواطئ بمحافظة السويس، الاشراف التام على شاطئ السويس العام واستقبال الضيوف بمقابل رمزي 5 جنيهات للفرد الواحد يوميا من الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرًا.

 

لينك اللايف 

 

الموجة الحارة شاطئ السويس البحر خليج السويس

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