السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة وتنصح بشرب السوائل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الساعات المُقبلة، حيثُ تشهد البلاد في الساعات الحالية طقسًا شديد الحرارة، متوقعة استمراره حتى مساء اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

 

وأكدت "الأرصاد"، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على زيادة تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الجمعة.

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شرب السوائل وتجنب الشمس

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

المدينة العظمى الصغرى

  • القاهرة 39 25
  • العاصمة الإدارية 39 24
  • 6 اكتوبر 39 24
  • بنهــــا 38 24
  • دمنهور 36 23
  • وادى النطرون 38 24
  • كفر الشيخ 37 23
  • المنصورة 38 23
  • الزقازيق 39 25
  • شبين الكوم 38 24
  • طنطا 37 23
  • دمياط 32 25
  • بورسعيد 32 25
  • الإسماعيلية 40 24
  • السويس 39 25
  • العريش 35 21
  • رفح 34 21
  • رأس سدر 40 26
  • نخل 40 17
  • كاترين 35 16
  • الطور 36 24
  • طابا 38 24
  • شرم الشيخ 41 30
  • الإسكندرية 32 21
  • العلمين 31 21
  • مطروح 30 20
  • السلوم 31 20
  • سيوة 36 22
  • رأس غارب 41 28
  • الغردقة 41 29
  • سفاجا 40 28
  • مرسى علم 41 28
  • شلاتين 38 27
  • حلايب 36 28
  • أبو رماد 38 28
  • رأس حدربة 36 28
  • الفيوم 41 23
  • بني سويف 42 24
  • المنيا 42 25
  • أسيوط 43 25
  • سوهاج 44 28
  • قنا 47 30
  • الأقصر 46 30
  • أسوان 48 32
  • الوادى الجديد 46 29
  • أبوسمبل 47 30
الأرصاد هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس طقس الساعات الم قبلة

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