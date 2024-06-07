"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة وتنصح بشرب السوائل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الساعات المُقبلة، حيثُ تشهد البلاد في الساعات الحالية طقسًا شديد الحرارة، متوقعة استمراره حتى مساء اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت "الأرصاد"، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على زيادة تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الجمعة.

شرب السوائل وتجنب الشمس

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

المدينة العظمى الصغرى