نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 8-6-2024 والقنوات الناقلة، والذي يتنافس فيها مجموعة من أفضل لاعبي رياضة كرة القدم في مختلف الدوريات الكروية العالمية والمحلية المقامة حاليا في الموسم 2023/2024.



جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 8-6-2024

جاء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 8-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم كما يلي:-

مباريات قارة أمريكا الشمالية

موعد مباراة جزر فيرجين البريطانية ضد غواتيمالا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة أنجيلا ضد سورينام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة جزر الكايمان ضد أنتيغوا وباردبورادا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة باهاماس ضد ترينيداد وتوباغو في تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت مدينة القاهرة.

مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

موعد مباراة إريتريا ضد النيجر في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة الكاميرون ضد الرأس الأخضر في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة غامبيا ضد السيشيل في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

مباريات كأس الليبرتاوديروس

موعد مباراة غريميو البرازيلي ضد إستوديانتس لابلاتا الأرجنتين في تمام الساعة الواحدة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

مباريات الدوري الأمريكي MLS

موعد مباراة نيو انجلاند ريفو لوشن ضد نيويورك ريد بول في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.



مباريات الدوري الفنلندي الممتاز

موعد مباراة إيف إكيناس ضد غنيستان في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة كوبيون بالوسورا ضد ايه سي أولو في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.



القنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 8-6-2024

يمكن مشاهدة كافة المباريات السابقة من خلال مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية والتي حصلت على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.