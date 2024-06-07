الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل الثومية مثل المحلات

الثومية
الثومية

تعد الثومية من أشهر المقبلات والصلصات في المطبخ العربي، وتتميز بنكهتها الحارة والغنية بالثوم، وتستخدم لإضافة نكهة مميزة للعديد من الأطباق، مثل الفلافل، و الشاورما، والكباب، والسمك، والسلطات.

طريقة عمل الثومية بالنشا


المكونات

  • 5 فصوص ثوم.
  • ½ كوب زيت نباتي.
  • ¼ كوب عصير ليمون.
  • ملعقة صغيرة نشا.
  • ½ كوب ماء.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة تحضير الثومية

  • في وعاء صغير، امزج النشا مع الماء حتى يذوب تمامًا.
  • ضع فصوص الثوم في محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي، وهرسها حتى تصبح ناعمة.
  • أضف عصير الليمون والملح إلى الثوم المهروس، واخلط المكونات جيدًا.
  • شغل محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة، وابدأ بصب الزيت ببطء في خيط رفيع، مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح المزيج كثيفًا وكريميًا.
  • أضف مزيج النشا المُذاب إلى الثومية، واخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.
  • تذوق الثومية، وأضف المزيد من عصير الليمون أو الملح أو الفلفل الأسود حسب الرغبة.
  • قدم الثومية باردة مع أطباقك المفضلة، مثل الفلافل، أو الشاورما، أو الكباب، أو السمك، أو السلطات.

يمكن استخدام زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس لتحضير الثومية، ويجب التأكد من هرس الثوم جيدًا للحصول على ثومية ناعمة وخالية من الكتل.

كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من السكر إلى الثومية لجعلها أكثر حلاوة، ويمكن حفظ الثومية في الثلاجة لمدة 3-4 أيام.


طريقة عمل الثومية بدون نشا


المكونات

  • 5 فصوص ثوم.
  • ½ كوب زيت نباتي.
  • ¼ كوب عصير ليمون.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

  • ضع فصوص الثوم في محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي، وهرسها حتى تصبح ناعمة.
  • أضف عصير الليمون والملح إلى الثوم المهروس، واخلط المكونات جيدًا.
  • شغل محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة، وابدأ بصب الزيت ببطء في خيط رفيع، مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح المزيج كثيفًا وكريميًا.
  • تذوق الثومية، وأضف المزيد من عصير الليمون أو الملح أو الفلفل الأسود حسب الرغبة.
  • قدم الثومية باردة مع أطباقك المفضلة، مثل الفلافل، أو الشاورما، أو الكباب، أو السمك، أو السلطات.

يجب التأكد من هرس الثوم جيدًا للحصول على ثومية ناعمة وخالية من الكتل، وقد يستغرق تحضير الثومية بدون نشا وقتًا أطول من تحضيرها مع النشا، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الخل الأبيض إلى الثومية لجعلها أكثر ثباتًا، ويمكن حفظ الثومية في الثلاجة لمدة 2-3 أيام.

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