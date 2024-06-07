الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العثور على 3 جثث فى مناطق جبلية متفرقة بأسوان

العثور على جثة -
العثور على جثة - أرشيفية

شهدت مناطق جبلية متفرقة فى محافظة أسوان، اليوم الجمعة، عثور الأهالى على 3 جثث هامدة لسيدتين وطفل، ماتوا هلكى بالمناطق الجبلية، وعلى الفور تم نقلهم إلى المشرحة، وتم إبلاغ القيادات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أرسلت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بالعثور على 3 جثث هامدة لأشخاص يحملون الجنسية السودانية فى مناطق جبلية متفرقة بمحافظة أسوان.

على الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة. 

وتبين من التحريات الأولية، أنه تم العثور على "فوزية حسن محمد"، 68 سنة، جثة هامدة فى منطقة وادى العلاقى، وطفلين "محمود محمد، 12 سنة وصالحة داود، 45 سنة، جثثًا هامدة فى منطقة الجزيرة بجوار المزلقان، وتم نقل جميع الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسوان مناطق جبلية العثور علي جثث الجهات الامنية ماتوا هلكى

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