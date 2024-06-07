الشوط الأول.. حرس الحدود والترسانة يتقدمان على السويس وسبورتنج

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود ومنتخب السويس المقامة بالإسكندرية في الجولة الثالثة في دورة الترقي للدوري الممتاز يتقدم حرس الحدود بهدف سجله إسلام سمير في الدقيقة 16 .

أول فرصة في المباراة كانت لمنتخب السويس في الدقيقة السادسة عندما انفرد محمد عطية وسدد كرة قوية أبعدها كريم عماد حارس لحدود إلى ركنية..وفي الدقيقة 13 تلقى محمد عطية كرة عرضية وسددها برأسه بعيدا عن القائم الأيسر.

من أول هجمة خطيرة لحرس الحدود في الدقيقة 16 مرر خالد سامي كرة عرضية سددها إسلام سمير برأسه ولمست يد الحارس محمد عبد المنعم وسكنت الشباك لتعلن عن هدف التقدم لحرس الحدود .

بعد الهدف دانت السيطرة لحرس الحدود وفي الدقيقة 25 خطف حامد الجابري الكرة من لاعب السويس داخل منطقة الجزاء ومررها إلى جلال الشرقاوي الذي كاد يسجل الهدف الثاني لولا تدخل الحارس محمد عبد المنعم .

في الدقيقة 28 لاحت فرصة التعادل لمنتخب السويس عندما تلقى محمد عاطف كرة عرضية وسددها بلعبة مزدوجة أمامية أبعدها الحارس كريم عماد ببراعة وشتتها الدفاع .

في الدقيقة 40 تباطىء مدافع السويس في إبغعادالكرة فخطفها حامد الجابري وسددها قوية ولسوء حظه ارتدت من القائم الأيمن واحتسب الحكم طارق مجدي خمس دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدف .

تشكيل حرس الحدود والسويس

بدأ حرس الحدود الشوط الأول بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى ..كريم عماد ..

خط الدفاع.. مؤمن عوض - خالد سامي – عبدالله محمود – أحمد شديد قناوي

خط الوسط.. إسلام سمير– مصطفى جمال – محمد القط - حا مد الجابري

خط الهجوم ..محمود أبوجودة – جلال الشرقاوي

وبدأ منتخب السويس الشوط الأول بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى..محمد عبد المنعم

خط الدفاع ..عصام الفيومي – محمود قطب – عبدالله محمد – أحمد صالح

خط الوسط..محمد مسعد – محمد عطية – محمود علي – فاروق خالد

خط الهجوم.. مصطفى حافظ – أحمد خالد.

الترسانة يتقدم على ىسبورتنج

وفي ملعب حسن الشاذلي بميت عقبة انتهى الشوط الأول من مباراة الترسانة وسبورتنج السكندري بتقدم الترسانة بهدف سجله الليبيري أوجستين أوتو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبها الحكم الدولي محمد معروف.