الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار فى البحيرة

موقع الحادث
موقع الحادث

شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شخصان، أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، حيث انهارت عليهما الرمال، وتمكنت قوت الحماية المدنية من انتشال الجثتين من تحت الرمال.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد بمصرع شخصين تحت الرمال أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز وتم التحفظ على الجثتين داخل غرفة حفظ الموتي بمستشفى مركز بدر، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى، رئيس نيابة كوم حمادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 


انتقل على الفور الرائد محمد المشاق، رئيس مباحث المركز لموقع البلاغ، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية ولوادر الحفر والإنقاذ، حيث تمكنت القوات من انتشال جثتين من أسفل الرمال من على عمق ٦ أمتار وتبين أنهما لكل من  "أحمد على عبد القوى، 35 عاما، وابن عمه محمد ربيع عبد القوى، 24 عامًا، مقيمين بعزبة التربة الزلطية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوبكر الصديق مركز بدر.

وقررت النيابة العامة بمركز كوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى التصريح بدفن الجثتين، عقب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة حول الواقعة وظروفها وملابساتها. 

محافظة البحيرة اثار البحث عن الآثار مركز بدر دمنهور

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