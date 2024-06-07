محافظ القليوبية يتفقد منظومة رفع القمامة والإشغالات فى شبرا الخيمة والخصوص

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ومنع الاشغالات الموجودة بالشوارع بالاضافة الي متابعة المشروعات الجارية وحملات النظافة التي تنظمها المحافظة لرفع تراكمات القمامة والرتش أسفل الكباري وفي المداخل الرئيسية.

شملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكية بمدينة الخصوص ومحور الخصوص وشارع 15 مايو وطريق شركات البترول ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمه.كما شملت الجولة المرور علي شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال الحملة المكبرة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمة لرفع تراكمات الرتش والقمامة أسفل كوبري الطريق الدائري نزلة أم بيومي بشارع أحمد عرابي حيث تم تدبير 10 سيارات حمولة 50 طن وعدد 3 لودر وتم رفع جميع التراكمات ووجه المحافظ بتفعيل الورديات الليلة لضبط،اي سيارة تلقي القمامة بالشارع.

وطالب الهجان استمرار حملات الاشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبية لمنع أي مظاهر عشوائية ومنع تواجد عربات الكارو والعشش والأكشاك المخالفة واتخاذ اقصي العقوبات تجاه المخالفين موجها بمنع تواجد الباعة الجائلين علي الارصفة والعمل علي تسيير الحركة المرورية وتم ضبط عدد من السيارات التي تسير عكس الاتجاه بالطرق الرئيسية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص وسحب التراخيص وتسليمها لادارة المرور لاتخاذ اللازم وذلك لتحقيق الردع وحفاظا على أروح المواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وشدد علي شن حملة لضبط النباشين وأيضا التو توك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسيةأو علي الطريق الدائري.

وفي ختام الجولة تفقد المحافظ أعمال سحب المياه من مصرف البلبيسي بالخانكة لحل مشكلة طفح مياه الصرف المغطى بمصرف البركة بمنطقة القلج نتيجة كسر خط الصرف المغطى قطر 1500 مم أثناء أعمال إنشاء بيارة صرف صحي لمشروع الصرف الصحي بالقلج وذلك باستخدام بدالات لحين الانتهاء من انشاء محطة الصرف الصحي بالمنطقة.