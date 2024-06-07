الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة مناهضة الاحتلال لـ"القاهرة الإخبارية": 70٪ من أسلحة إسرائيل أمريكية

دكتور رمزي عودة
دكتور رمزي عودة

قال دكتور رمزي عودة، أمين الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، إن واشنطن بوست ذكرت في تقرير لها، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة أمريكية في قصف مخيم النصيرات.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن غالبية الأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة أمريكية الصنع، مؤكدًا أن 70% من الترسانة العسكرية في الحرب الأخيرة أمريكية بالتالي لا يوجد جديد في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية هي طائرات أمريكية، سواء F-16 أو F-35 وحتى الولايات المتحدة وافقت على امداد إسرائيل بطائرات F-35 بعد 7 أكتوبر، مضيفًا أن إسرائيل أكبر دولة في العالم حصلت على مساعدات عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية.

ونوه، إلى أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل أكثر من 206 مليارات دولار حجم مساعدات عسكرية فقط، وبالتالي فالبيت الأبيض شريك وداعم رئيسي في كل المجازر التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن تقرير واشنطن بوست، مهم لأنه يوضح للرآي العام الدولي أن الولايات المتحدة التي تقول إنها تحمي المدنيين في قطاع غزة، هي من تساعد في قتله، مشيرًا إلى أنها متورطة مع إسرائيل في كل الجرائم التي ارتكبت منذ السابع من أكتوبر.

الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال أسلحة إسرائيل إسرائيل القاهرة الإخبارية غزة إلى أين مخيم النصيرات

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