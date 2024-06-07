مياه بني سويف: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الجمعة، استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية، حيث تم تنفيذ خطة التطهير اللازمة لجميع بالوعات الصرف الصحي والصيانة الدورية وتطهير جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي واستعداد كافة معدات وسيارت الشركة لمواجهة أي طارئ، وانتظام جميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة.

وأكدت رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات صحفية، على أهمية التواجد المستمر في مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة علي حسن سير العمل ولتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والإهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، مضيفه بأنه تم تشكيل غرفة طوارئ علي مستوي الشركة إستعدادا لعيد الأضحي المبارك ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 من أي تليفون وغرفة الطوارئ والعمل علي حلها فورا.

وفي سياق آخر، قامت إدارة التوعية بتنفيذ الخطة المعدة مسبقا بتنفيذ حملات توعوية شملت حملات طرق أبواب وندوات توعوية وإستقصاء رأي للمواطنين وتوعيتهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه تزامنا مع إقتراب عيد الأضحي المبارك وضرورة الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي تزامنا مع ذبح الأضاحي.