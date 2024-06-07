تكدس شاحنات المساعدات أمام معبر رفح.. "القاهرة الإخبارية" ترصد التفاصيل (فيديو)

تتابع قناة القاهرة الإخبارية الأوضاع عند معبر رفح وترصد عبر كاميرات مراسليها تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنتظر دورها في العبور إلى أشقائنا في مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.

ورصد محمد عبيد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، آخر التطورات من معبر رفح، مؤكدًا أن هناك جهودًا مصرية متواصلة، حيث تم دخول 52 شاحنة من المساعدات الإنسانية من خلال معبر كرم أبوسالم إلى الجانب الفلسطيني.

وقال خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، إن هناك اصطفافًا لعشرات الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والدوائية، لاسيما الطحين والدقيق لمنع تفاقم الأزمة الغذائية والمجاعة في قطاع غزة.

وأكد أن وزارة الصحة أعلنت أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 77 شهيدًا و221 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة لا سيما الجنوب، في رفح وخان يونس، اللتين تعرضتا منذ قليل لقصف عنيف وصل صداه بشكل كبير إلى الجانب المصري.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يتحدث بفخرٍ وتباهٍ عن سعادته لتمثيل إسرائيل أمام الكونجرس الأمريكي، مُبينة أنه سيلقي خطابًا أمام المشرعين في 24 يوليو المقبل، لافتة إلى أن هذه الكلمة ستكون عن الحرب الإسرائيلية على غزة في ظل ملاحقتها أمام المحافل الدولية وتعزيز عزلتها الدولية.

أكبر عملية تهويد فى القدس

وأوضحت خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": "مدينة القدس شهدت أكبر عملية تهويد يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع مسيرة الأعلام، الذين اقتحموا باب العمود وألقوا كلمات تحريضية، والتأكيد على أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال".

وقالت أبو شمسية، إن هناك 30 ألف مُصل بالقدس، جراء العراقيل والمعوقات التي ساهمت في تقليل أعداد المصلين والوصول إلى مدينة القدس، مشيرة إلى أن مساء غد يشهد ترقبًا كبيرًا وتخوفًا أيضًا من الرد لحماس حول صفقة بايدن، وربما تتزامن مع التظاهر الأسبوعي الذي تدعو إليه عائلات المحتجزين.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن كواليس لقاء بيني جانتس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث التقى نتنياهو جانتس بعد اجتماع مجلس الوزراء في محاولة منه للإبقاء على حكومة الطوارئ، والتى باءت بالفشل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه إذا لم يحدث تغيير جذري فمن المتوقع أن يعلن جانتس رحيله مساء السبت.

وأفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب المصغر، قال إنه سيستخدم القوة على حدودهم الشمالية إذا لم ينجح الحل السياسي في وقف التهديدات التي تتعرض لها بلدات الشمال، وذلك وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

لقاء جانتس ونتنياهو

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن كواليس لقاء بيني جانتس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث التقى به نتنياهو بعد اجتماع مجلس الوزراء في محاولة منه للإبقاء على حكومة الطوارئ، والتي باءت بالفشل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه إذا لم يحدث تغيير جذري فمن المتوقع أن يعلن جانتس رحيله مساء السبت.

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة، إن أكثر من 179 منشأة للوكالة دمرت بشكل كامل، بالإضافة إلى تعرض المدارس التابعة للأونروا إلى 370 هجمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "أبوحسنة"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 192 من الموظفين قد قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى قتل أكثر من 4000 نازح.

وأشار إلى أن المدرسة التي شهدت مجزرة بمخيم النصيرات كانت تضم أكثر من 6000 نازح، مؤكدًا أنه يتم إبلاغ سلطة الاحتلال الإسرائيلي مرتين يوميًا بإحداثيات المدرسة وعدد النازحين الموجودين، حتى لا يتم قصفها، وبعد ذلك يقولون بـ"الخطأ".

وطالب المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة، بضرورة التحقيق العاجل والعادل في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منشآت الوكالة داخل قطاع غزة.