صدور عدد جديد من مجلة "قطر الندى" وهدايا بمناسبة الإجازة الصيفية

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد رقم 722 من مجلة "قطر الندى"، عدد يونيو 2024، وفي هذا العدد تقدم المجلة هدية للأطفال هي لعبة السلم والثعبان، كما تعتزم المجلة خلال أشهر الصيف أن تقدم للأطفال القراء هدايا منوعة مسلية ولطيفة كي يستفيدوا بها ويشغلوا أوقات فراغهم في الإجازة الصيفية.

كما تحتفل مجلة قطر الندى في هذا العدد بعيد الأضحى المبارك، فيحتوي العدد على سيناريو مصور بعنوان "عيد الذكريات" وقصة "أضجية مقبولة" وقصيدة "خروف العيد".

وفي مقال رئيس التحرير تتناول الكاتبة نجلاء علام مشكلة التردد عند الأطفال وكيفية معالجتها، وجاء الغلاف بريشة الفنان أحمد عبد النعيم.

وتقدم المجلة مادة منوعة للأطفال منها: قصة شعبية مترجمة عن اليابانية بعنوان "أوراشيما"، وفي باب "الاستيكة تيكا" نجد الاستيكة تيكا تقوم في كل حلقة بمغامرة مختلفة، وفي هذه الحلقة تتحول إلى هدهد يطير ويساعد الفلاح.

ويحتوي العدد على باب "عالم عجيب جدا" ويعالج هذا الباب أهم الابتكار والاختراعات العلمية الحديثة، وتتناول الحلقة الكلب الاصطناعي، حيث استطاع العلماء ابتكار كلب يحاكي الكلب الحقيقي ويستخدم في تدريب الطلاب في كليات الطب البيطري على كيفية إجراء العمليات على الكلاب.

وتحتفي مجلة قطر الندى في هذا العدد، بالطلائع الفائزين في مسابقة "كيف تكون إذاعيا" وتقيم معهم حوارًا، وهي مسابقة أقامتها وزارة الشباب والرياضة، وبالاشتراك مع الإذاعة المصرية، وتم إعلان فوز الكثير من طلائع محافظات مصر ومنهم عشرة طلائع من محافظة الدقهلية، وتم ترشيح الفائزين لحضور الملتقى الثالث للغة العربية.

ويتناول باب محافظات مصر "أرض النضال" محافظة السويس، كما تعالج حلقة هذا العدد من باب "بريد الأصدقاء" الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول وكيفية الاستخدام الأمثل له، من خلال كوميكس يتناول شخصية خالد الذي يسرف في استخدام الهاتف المحمول، وفي باب "حواديت بشكل جديد" تقرأون حكاية شعبية من دولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "بنت السماك".

جدير بالذكر أن هيئة تحرير مجلة قطر الندى، تضم الكاتب الطاهر شرقاوي مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير، والفنان أحمد عبد النعيم المشرف الفني للمجلة.