وكيل "تعليم البحيرة" يتابع جاهزية استراحات الثانوية العامة بدمنهور (صور)

أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالحيرة، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة جاهزية الاستراحات الخاصة بالثانوية العامة بدمنهور، حيث تابع توفر الاثاث المناسب، ومد الاستراحات بكافة الأجهزة اللازمة، كما وجه مديري الإدارات التعليمية بتكثيف الجولات للتأكد من جاهزية كافة الاستراحات بدائرة المحافظة، وعددها 41 استراحة، موزعة على جميع الإدارات كما تم مدها جميعا بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة للتيسير على رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من ضيوف محافظة البحيرة.

كما شدد يوسف الديب وكيل الوزارة باستمرار رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم، وبجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين القادم 10 يونيو الجاري بأداء الطلاب للمواد التي لا تضاف للمجموع.

ووجه يوسف الديب وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، ومراجعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والانارة وتوافر المياه، والالتزام بكافة توجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وكذلك المتابعة المستمرة لانتظام سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات مع مديرية التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم – 2311 علمي رياضة – 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 ادارة تعليمية.