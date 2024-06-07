20 شهيدًا فى قصف على النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الدموي على وسط قطاع غزة، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف النازحين الفلسطينيين.

وقال مراسل"الغد" إن أكثر من 21 شهيدا ارتقوا في القصف الإسرائيلي على النصيرات والمغازي ودير البلح وسط قطاع غزة منذ الليلة الماضية.

وأفاد مراسل الغد، بوصول 17 شهيدًا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على وسط القطاع منذ ليل أمس.

وأضاف أن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص الاحتلال في دير البلح، كما استشهد آخران أيضًا إثر استهداف سيارة بمنطقة مخيم 2 بالنصيرات، وسط قطاع غزة.