الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صورة حلا شيحة وأحمد سعد تثير الجدل.. ومغردون: "خافى على نفسك يا فنانة"

حلا شيحة وأحمد سعد
حلا شيحة وأحمد سعد

جدل واسع أثارته صورة الفنانة حلا شيحة، والفنان أحمد سعد، وتصدر عمليات البحث عبر محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورهما في شكل الـ"كابل" أثناء تواجدهما في فرح الفنانة جميلة عوض، على المونتير أحمد حافظ الذي أقيم مساء أمس في القلعة.

ولاقت صورة الفنان أحمد سعد، والفنانة حلا شيحة، تفاعلًا كبيرًا من قِبل مستخدمي منصات السوشيال ميديا، والبعض اعتبر أن هذه الصورة بمثابة إعلان قصة حب جديدة بين الثنائي، فكتبت أمنية أبوعقيلة، من رواد السوشيال ميديا قائلًة: "يا رب تطلع صورة عادية وميكنش بينهم حاجة عشان الواحد مش ناقص"، ووصف حساب حمل اسم ملك السيد، هذه الصورة بأنها"جوازة توكيسك".


وكتبت أية محمد: "هتشيل طحالها بنفسها"، وعلقت شيرين قاسم، من الجمهور: "جوازة توكسيكو"، وحذرت أم أدهم حسن، من رواد السوشيال قائلة: "خافي على طحالك".

 

مصادر تكشف لـ"الدستور" حقيقة ارتباط حلا شيحة وأحمد سعد

حقيقة ارتباط حلا شيحة وأحمد سعد

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة حلا شيحة، حقيقة الارتباط الذي تحدث عنه رواد السوشيال ميديا بين الفنان أحمد سعد والفنانة حلا شيحة، خاصة بعد انفصالها الأخير عن زوجها الداعية معز مسعود.

وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن الصورة التي جمعتها بالفنان أحمد سعد، هى مجرد صورة بين زملاء في المجال الفني، وأنها من جمهوره ومحبي صوته وأغانيه، ولا يوجد أي ارتباط بينهما وأنها مجرد شائعات من الجمهور".

 

وفي نهاية شهر أغسطس من العام الماضي، كشفت علياء البسيوني زوجة الفنان أحمد سعد عن انفصالهما بعد زواج دام لسنوات نتج عنه إنجاب فتاة.

وكان أحمد تزوج ثلاث مرات سابقًا، الأولى كانت من لبنى بيومي وهى أم أبنائه، والثانية هى الفنانة ريم البارودي، والثالثة النجمة سمية الخشاب.

أحمد سعد الفنان احمد سعد الفنانة حلا شيحة حقيقة ارتباط حلا شيحة وأحمد سعد حلا شيحة وأحمد سعد

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