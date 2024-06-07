محمود حميدة يلقي قصائد صلاح عبد الصبور بصالون عبد المعطي حجازي

ينظم صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي التابع لصندوق التنمية الثقافية ندوة بعنوان "صلاح عبد الصبور.. حضور متجدد"، وذلك احتفالا بذكرى ميلاد صاحب الناس في بلادي، وذلك يوم الأحد المقبل التاسع من يونيو ببيت الشعر العربي بيت الست وسيلة في تمام الثامنة مساء، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة.

يشارك في الصالون الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة فاطمة الصعيدي، ويلقي الفنان محمود حميدة عددا من قصائد الشاعر الراحل، ويدير الصالون الشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى.

صورة الندوة

وقصيدة الناس في بلادي التي ذكرها الصالون لصلاح عبدا لصبور يقول فيها الشاعر الكبير..

الناس في بلادي جارحونَ كالصقورْ

غناؤُهم كرجفةِ الشتاءِ في ذُؤَابَة المطرْ

وضحكُهم يِئِزُّ كاللّهيبِ في الحَطَب

خُطَاهُمُ تُرِيدُ أن تَسُوخَ فِي الترابْ

ويقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأُونْ

لكنهم بَشَرْ

وطيِّبُون حينَ يَملِكونَ قَبضَتَي نقودْ

ومؤمنون بالقدر.