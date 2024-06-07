الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز

محمود حميدة يلقي قصائد صلاح عبد الصبور بصالون عبد المعطي حجازي

محمود حميدة
محمود حميدة

ينظم صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي التابع لصندوق التنمية الثقافية ندوة بعنوان "صلاح عبد الصبور.. حضور متجدد"، وذلك احتفالا بذكرى ميلاد صاحب الناس في بلادي، وذلك يوم الأحد المقبل التاسع من يونيو ببيت الشعر العربي بيت الست وسيلة في تمام الثامنة مساء، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة.

تجربة الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى على طاولة بيت الشعر العربى

يشارك في الصالون الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة فاطمة الصعيدي، ويلقي الفنان محمود حميدة عددا من قصائد الشاعر الراحل، ويدير الصالون الشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى.

صورة الندوة
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بدء فعاليات صالون أحمد عبد المعطي حجازي في بيت الشعر العربي (صور)

وقصيدة الناس في بلادي التي ذكرها الصالون لصلاح عبدا لصبور يقول فيها الشاعر الكبير..

 

الناس في بلادي جارحونَ كالصقورْ

غناؤُهم كرجفةِ الشتاءِ في ذُؤَابَة المطرْ

وضحكُهم يِئِزُّ كاللّهيبِ في الحَطَب

خُطَاهُمُ تُرِيدُ أن تَسُوخَ فِي الترابْ

ويقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأُونْ

لكنهم بَشَرْ

وطيِّبُون حينَ يَملِكونَ قَبضَتَي نقودْ

ومؤمنون بالقدر.

وزارة الثقافة أحمد عبد المعطى حجازي بيت الست وسيلة بيت الشعر العربي أحمد مجاهد الدكتورة فاطمة الصعيدي أحمد عنتر مصطفى الفنان محمود حميدة

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