وزير الاتصالات يبحث مع وزير الداخلية الكورى تعزيز التعاون فى مجال الحكومة الرقمية

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا فى العاصمة الكورية سيول، مع لي سانج مين وزير الداخلية والسلامة بجمهورية كوريا، بحضور خالد عبدالرحمن سفير مصر لدى جمهورية كوريا؛ حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجمهورية كوريا في مجال الحكومة الرقمية.

يأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تستضيفه مدينة سيول بجمهورية كوريا، وتنظمه وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية لمجتمع المعلومات تحت عنوان "تعزيز التضامن بين كوريا وإفريقيا من خلال الابتكار الرقمي".

بالتزامن مع فعاليات قمة "كوريا- إفريقيا 2024" التي تنعقد بمشاركة وزراء ومسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من جمهورية كوريا ودول إفريقيا.



وخلال اللقاء؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تستهدف تحقيق التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على أنشطة وزارة الداخلية والسلامة التي تشمل عدة مجالات رئيسية لتعزيز الحوكمة والسلامة العامة ومن ضمنها الابتكار الحكومى الرقمي، وتعزيز الكفاءة الرقمية في القطاع الحكومي؛ حيث تمت مناقشة سبل التعاون في دعم سياسات التحول الرقمي، ومشاركة الخبرات الكورية الواسعة في مجال الحكومة الرقمية وتقديم الخدمات الرقمية.

كما وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لوزير الداخلية والسلامة بجمهورية كوريا لزيارة مصر لاستكمال مباحثات التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء من الجانب الكوري؛ لى يونج سيوك نائب وزير الداخلية والسلامة للحكومة الرقمية بجمهورية كوريا، وعدد من قيادات الوزارة.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت بحضور سفير مصر لدى جمهورية كوريا، مع مجموعة من الشباب المصري الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في جامعات بجمهورية كوريا للدراسة في عدد من التخصصات التكنولوجية، منها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة الكمية وذلك بمقر السفارة المصرية بجهورية كوريا.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع أويسيوك كيم الرئيس التنفيذي لشركة أوتوكريبت Autocrypt المتخصصة في أمن الحاسب الآلي والشبكات؛ سبل التعاون وفرص الاستثمار في مجال أنظمة الأمن السيبراني للسيارات وذلك بحضور سفير مصر لدى جمهورية كوريا.

ناقش اللقاء خطط الشركة وبحث إمكانية التوسع فى حجم أعمالها ليشمل منطقة الشرق الأوسط؛ كما تم تسليط الضوء على مقومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وما يحظى به من كفاءات بشرية في مجالات البحوث والتطوير التي يمكن أن تستفيد الشركة من خبراتها؛ حيث تمت مناقشة فرص إقامة الشركة مركز للبحث والتطوير بمصر لخدمة منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع شركاء محليين.

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع الدكتور جان وو ها رئيس قسم الابتكار في الذكاء الاصطناعي بشركة "نافر كلاود" Naver Cloud المتخصصة في مجال الإنترنت والتكنولوجيا، بحضور سفير مصر لدى جمهورية كوريا، تم خلاله استعراض الحلول الرقمية المقدمة من الشركة وأنشطتها في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.



كذلك تمت مناقشة الدعم المقدم للشركات لتحفيزها على الاستثمار في مصر في ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.

وفي ختام زيارته العاصمة الكورية سيول؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع جونكاب كيم الرئيس والرئيس التنفيذي لشبكة الابتكار الرقمي العالمية (GDIN) بحضور سفير مصر لدى جمهورية كوريا؛ حيث تمت مناقشة فرص التعاون في مجال دعم الابتكار الرقمي والشركات الناشئة.



شهد اللقاء استعراض أنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية لتهيئة البيئة الداعمة للإبداع التكنولوجي وتحفيز الشباب على ريادة الأعمال في كل أنحاء الجمهورية، حيث تم بحث فرص التعاون بين مراكز إبداع مصر الرقمية وشبكة الابتكار الرقمي العالمية (GDIN).

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد زار جمهورية كوريا للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي العاشر لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعقد لقاءات مع مسئولين حكوميين وشركات ومؤسسات كورية لبحث تعزيز التعاون بين مصر وجمهورية كوريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.