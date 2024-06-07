تعرف على إيرادات فيلم السرب ليلة الخميس

حقق فيلم السرب ليلة أمس الخميس، إيرادات جيدة قبل انطلاق موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك بعدما تصدر إيرادات الأفلام المعروضة خلال تلك الفترة.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي، إن العمل تصدر إيرادات أمس الخميس بتحقيقه 407,289 ألف جنيه، فيما حل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد المركز الثاني بتحقيقه 291,499 ألف جنيه.

فيلم السرب

يؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا في ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه ضربات نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش، وسط تواجد عدد كبير من النجوم.

أبطال فيلم السرب للفنان أحمد السقا

فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية الغريبة.

العمل من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.