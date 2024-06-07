الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القيادة المركزية الأمريكية: عودة رصيف المساعدات العائم بغزة للعمل

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن عودة رصيف المساعدات العائم قبالة سواحل قطاع غزة إلى العمل مجددًا، بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان القيادة المركزية الأمريكية، أن عودة الرصيف العائم إلى العمل سيسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان قطاع غزة.

وسنقوم في الأيام المقبلة بتسهيل نقل المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ إلى غزة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية.

القيادة المركزية الأمريكية غزة رصيف المساعدات قطاع غزة القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية

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