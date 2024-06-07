الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط مزور يدير كيانًا وهميًا للنصب على المواطنين فى الوايلى

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل فى مجال التمريض مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (شهادات مزورة– مطبوعات دعائية باسم الكيان) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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