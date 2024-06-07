الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقطع متداول لواقعة خطف هاتف مواطن بالساحل.. والأمن يتدخل

سرقة هاتف - أرشيفية
سرقة هاتف - أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من آخر بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة. 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الساحل من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بقيام آخر مُستقلًا دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف حال تواجده بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد المتهم (عاطل "لديه معلومات جنائية "- ومقيم بدائرة القسم)  وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمحل سكنه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

 

اجهزة الامن سرقة هاتف محمول قسم شرطة الساحل دراجة نارية الساحل

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

10 سنوات من الإنجازات.. توفير ملايين فرص العمل ودمج ذوى الهمم

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

الأكثر قراءة

مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور بعد تصرفه فى لقاء بوركينا

مصدر أمنى يوضح حقيقة زيادة أسعار وثائق الأحوال المدنية

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

اصحى ليغفلونا.. المعلمة عسلية هتقولك إزاى تنزل سوق الجمعة ومحدش يضحك عليك (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها