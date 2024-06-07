مقطع متداول لواقعة خطف هاتف مواطن بالساحل.. والأمن يتدخل

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من آخر بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الساحل من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بقيام آخر مُستقلًا دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف حال تواجده بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد المتهم (عاطل "لديه معلومات جنائية "- ومقيم بدائرة القسم) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمحل سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.