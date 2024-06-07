ضبط قواد يستغل السيدات فى ممارسة الدعارة  بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة سوهاج" باستغلال السيدات فى الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وبحوزته "5 هواتف محمولة" بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.