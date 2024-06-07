الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قواد يستغل السيدات فى ممارسة الدعارة  بالإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب  من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة سوهاج" باستغلال السيدات فى الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك". 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وبحوزته "5 هواتف محمولة" بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى". 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الإدارة العامة لحماية الآداب الإسكندرية إستغلال السيدات الاعمال المنافية للآداب قسم شرطة أول العامرية

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