الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت خدماتها لأكثر من 4 آلاف حاج

جانب من عيادات بعثة
جانب من عيادات بعثة الحج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ4 آلاف و294 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الخميس، بينهم 3 آلاف و217 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1077 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 246 حالة مرضية للمستشفيات السعودية، منها 223 حالة في مستشفيات مكة المكرمة، و23 حالة في مستشفيات المدينة، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ3 من الحجاج المصريين.

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سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية

من جانبه، شدد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، على مكتابعة سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الصحية السعودية.

وأضاف «رشيد» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

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