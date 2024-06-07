ضبط مخالفات متنوعة فى حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وفريق العمل التابع له بحملات تموينية بأنحاء المحافظة والتى أسفرت عن تحرير ٣٢ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٧ محضر انتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة واشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحى وتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن اسعار الأسماك في الأسواق، وتحرير عدد ٥ محاضر لبقالين تموين مخالفين وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة واشراف الأستاذ أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الادارة واشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ٤ محاصر لبقالين تموين مخالفين وتحرير عدد ٤ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ٦ محاضر لبقالين تموين مخالفين وتحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٥ محاضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية والاسماك بالأسواق وتحرير محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.