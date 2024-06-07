مواعيد وتفاصيل بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، بدءاً من صباح الأحد المقبل، الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي 30 يونيو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية كفر الشيخ





وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية تبدأ تلقي نتيجة التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بدءاً من صباح الأحد المقبل، الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي يوم 30 يونيو 2024، ماعدا أيام الجمعة والسبت، وإجازة عيد الأضحى.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

وأشار “عبد الله”، إلى أنه على من يرغب في تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية كفر الشيخ إلى الإدارة التابع لها الطالب في خلال هذه الفترة المحددة، ولن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، لافتاً أن رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط.

تكريم أوائل الاعدادية

فيما كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الـ10 الأوائل من طلاب الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023-2024م، بحضور عبد العزيز ابو موته، مدير إدارة التعليم الإعدادي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لأولياء الأمور، لجهودهم مع الطلاب طوال عام دراسي كامل سخروا فيه كل الإمكانيات لتحقيق تلك الغاية فهم شركاء نجاح، مهنئًا الطلاب، مؤكدًا أن تحقيق التفوق يحملكم مسؤولية الاستمرارية، والحفاظ على هذا التفوق الذي لم يأت صدفة ولكن عن جد واجتهاد.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024م بنسبة نجاح 86.5%، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد عبدالمقصود، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.