رفع 156 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وتهذيب الأشجار بأحياء المدينة والقري التابعة لها وقامت برفع 156 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إنه في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة العمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة لتظل مدينة المنيا عروس الصعيد بجمالها وحضارتها.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئه واصل الحملات اليوميه بقري واحياء المنيا وذلك بحضور رؤساء القري والأحياء وتم رفع ١٥٦طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة من نقطة تجمع المرور وتجمع مساكن احمد وترعة كوم الزهير والنفسية وشارع المرور ببني احمد الغربية وأيضًا تم نظافة شوارع وأروقة الحي وتم تفريغ صناديق القمامة ونظافة عنابر وفناء مجزر زاوية سلطان بنزلة حسين استعدادًا لإستقبال عيد الاضحى المبارك كما تم نظافة القرية بمحيط قرية دماريس والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالبرجاية ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئه نظيفه صحية.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن أمينة عبد السلام مدير إدارة الحدائق والمشاتل تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة والمشرف العام علي إدارة الحدائق والمشاتل قامت بالمتابعة والمرور علي أعمال القص والتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات من مجمع المدارس وذلك بتكليف فرقه القص الورديه الأولي بقص وتهذيب وتقليم الأشجار داخل مدرسه الثانويه الرياضيه بنات حي غرب ومن داخل وخارج المدرسة شجره ضخمه الحجم محملة علي الأسلاك الكهربائية وعمود الاناره العمومية ومن داخل المشتل أعمال النظافه والري وجمع ورفع المخلفات وترتيب الأحواض من الحشائش وتنقية القصاري والاكياس وضعها داخل الصوبه وتدوير البناتات وزراعة امهات النباتات في الأرض وجمع البذور لحوليات الشتوية.

كما تم توجيه الورديه الأولي والثانية بجمع ورفع المخلفات والقمامه من كورنيش النيل باقسامه الثلاثه كورنيش وسط وشمال وشارع مصر ونقلها الي مقلب دمشير حفاظا على المظهر الجمالي للمدينه كما تابع ايضا مديره اداره الحدائق والمشاتل بتكليف فرقه القص الورديه الثانيه قص وتهذيب وتقليم السياج داخل حديقه الاطفال بأرض سلطان حي شمال التابعة للجمعية المصرية لحماية الأطفال بالمنيا وجمع ورفع المخلفات.

جانب من حملات للنظافة والتجميل بأحياء وقري المنيا

جانب من حملات للنظافة والتجميل بأحياء وقري المنيا

جانب من حملات للنظافة والتجميل بأحياء وقري المنيا

جانب من حملات للنظافة والتجميل بأحياء وقري المنيا

جانب من حملات للنظافة والتجميل بأحياء وقري المنيا

جانب من حملات للنظافة والتجميل بأحياء وقري المنيا

جانب من حملات للنظافة والتجميل بأحياء وقري المنيا