متحدث أونروا لـ"القاهرة الإخبارية": أكثر من 179 منشأة للوكالة دمرت بشكل كامل بغزة

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة، إن أكثر من 179 منشأة للوكالة دمرت بشكل كامل، بالإضافة إلى تعرض المدارس التابعة للأونروا إلى 370 هجمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "أبوحسنة"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 192 من الموظفين قد قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى قتل أكثر من 4000 نازح.

وأشار إلى أن المدرسة التي شهدت مجزرة بمخيم النصيرات كانت تضم أكثر من 6000 نازح، مؤكدًا أنه يتم إبلاغ سلطة الاحتلال الإسرائيلي مرتين يوميًا بإحداثيات المدرسة وعدد النازحين الموجودين، حتى لا يتم قصفها، وبعد ذلك يقولون بـ"الخطأ".

وطالب المتحدث باسم وكالة أونروا في غزة، بضرورة التحقيق العاجل والعادل في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة داخل قطاع غزة.