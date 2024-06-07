أخبار لا تفوتك| مودى يعود لقيادة الهند.. وقلق روسى صينى من خطة بايدن حول غزة

سلطت مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية، الضوء على أبرز الأخبار العالمية، ابتداءً من القلق الروسي الصيني من خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول وقف إطلاق النار في غزة، مرورًا بعودة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ناريندار مودي لقيادة الهند عبر تحالف حزبي..

قلق روسي صيني من خطة بايدن لوقف الحرب في غزة

عبرت روسيا والصين عن قلقهما في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وسيدعم القرار اقتراحًا من ثلاث مراحل، تبناه الرئيس جو بايدن، لوقف الحرب.

ولا تزال حماس تدرس الخطة التي يعارضها المتشددون الإسرائيليون. ولكي ينجح أي قرار، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض من جانب أمريكا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا أو روسيا.

في الوقت نفسه، دافع الجيش الإسرائيلي عن قراره بقصف مدرسة في غزة، مدعيًا ​أنه ضرب "العشرات من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي المختبئين داخلها".

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 6 آلاف نازح كانوا يحتمون بالمدرسة وقت الهجوم وأن 35 شخصا على الأقل قتلوا. وقالت أمريكا إنها تناقش الحادثة مع إسرائيل.

مودي يعود لقيادة الهند عبر تحالف حزبي بعد خسارة الأغلبية

رشح تحالف بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الهندي ناريندرا مودي رسميا ليصبح رئيسا لوزراء الهند.

وفاز حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات الأخيرة في الهند، رغم أنه خسر أغلبيته بشكل غير متوقع، ما يعني أنه يجب عليه أن يحكم في ائتلاف. وقد يجبر ذلك مودي على تكييف أسلوب قيادته. ومن المتوقع أن يؤدي اليمين لولاية ثالثة يوم الأحد.

سوناك يعتذر عن ترك حفل ذكرى نورمادي مبكرا

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن ترك مراسم إحياء الذكرى الثمانين ليوم الإنزال في وقت مبكر لحضور مقابلة تلفزيونية بشأن الانتخابات.

وقال سوناك إنه يهتم "بعمق" بالمحاربين القدامى وأنه كان "خطأ" عدم قضاء فترة أطول في نورماندي.

وفي حديثه خلال المراسم، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن حلفاء الناتو من "الانعزالية" وقال إن أمريكا "لن تبتعد" عن أوكرانيا.

امرأة تطارد Netflix وتطلب 170 مليون دولار على سبيل التعويض

ادعت امرأة أن شخصية المطارد في مسلسل Baby Reindeer، وهو عرض ناجح على Netflix، مبنية جزئيا عليها، ورفعت دعوى قضائية ضد منصة البث المباشر.

واتهمت فيونا هارفي Netflix بالتشهير، من بين أمور أخرى. وتسعى للحصول على تعويضات لا تقل عن 170 مليون دولار.

وقالت نتفليكس إنها "ستدافع عن هذا الأمر بقوة".

المصدر: The Economist