الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد وفاته.. محطات من حياة الناقد نادر عدلى

نادر عدلي
نادر عدلي

رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة،  الناقد الفني نادر عدلي، عن عمر يناهز الـ71 عاما بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان نادر عدلي اليوم في تمام الساعة الخامسة من كنسية العذراء في العاشر من رمضان.

ويرصد "الدستور" محطات من حياة الناقد نادر عدلي، في سياق السطور التالية.

- كان عضوًا بالجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

- التحق الراحل نادر عدلي  بالجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لسنوات منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي حتى عام 2013.

- تولى رئاسة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011.

- ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات.

- تم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الأربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين.

- كما تم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي.

- أصدر مجموعة من الكتب والدراسات عن المخرج فطين عبد الوهاب.

- كما أصدر مجموعة من الكتب عن سينما نجيب محفوظ وكمال الشيخ.

- شارك في لجان التحكيم في مهرجانات جمعية الفيلم والمركز الكاثوليكي للسينما.

- كتب مقالات أسبوعية في مجلة نصف الدنيا وجريدة الأهرام، كما كتب عدد من المقالات في نشرة نادي القاهرة للسينما.

الجمعية المصرية لكتَّاب ونقَّاد السينما تنعى الراحل نادر عدلى

 

ويرصد الدستور محطات من حياة الناقد نادر عدلي في سياق السطور التالية محطات من حياة الناقد نادر عدلي الناقد نادر عدلي نادر عدلي تشييع جثمان نادر عدلي الراحل نادرعدلي الراحل نادر عدلي

مواد متعلقة

الجمعية المصرية لكتَّاب ونقَّاد السينما تنعى الراحل نادر عدلى

وفاة الناقد الفني نادر عدلي.. والعزاء في المعادي

كتاب ونقاد السينما تكرم ممدوح وعمرو الليثى بمناسبة اليوبيل الذهبى

بمناسبة عيدها الذهبي.. جمعية كتاب ونقاد السينما تكرم اسم الراحل ممدوح الليثي

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

الأكثر قراءة

مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور بعد تصرفه فى لقاء بوركينا

مصدر أمنى يوضح حقيقة زيادة أسعار وثائق الأحوال المدنية

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

اصحى ليغفلونا.. المعلمة عسلية هتقولك إزاى تنزل سوق الجمعة ومحدش يضحك عليك (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

صور

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

سهرة الحلم.. تدريبات المنتخب استعدادًا لبوركينا فاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها