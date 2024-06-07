بعد وفاته.. محطات من حياة الناقد نادر عدلى

رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة، الناقد الفني نادر عدلي، عن عمر يناهز الـ71 عاما بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان نادر عدلي اليوم في تمام الساعة الخامسة من كنسية العذراء في العاشر من رمضان.

ويرصد "الدستور" محطات من حياة الناقد نادر عدلي، في سياق السطور التالية.

- كان عضوًا بالجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

- التحق الراحل نادر عدلي بالجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لسنوات منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي حتى عام 2013.

- تولى رئاسة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011.

- ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات.

- تم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الأربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين.

- كما تم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي.

- أصدر مجموعة من الكتب والدراسات عن المخرج فطين عبد الوهاب.

- كما أصدر مجموعة من الكتب عن سينما نجيب محفوظ وكمال الشيخ.

- شارك في لجان التحكيم في مهرجانات جمعية الفيلم والمركز الكاثوليكي للسينما.

- كتب مقالات أسبوعية في مجلة نصف الدنيا وجريدة الأهرام، كما كتب عدد من المقالات في نشرة نادي القاهرة للسينما.