وزير التربية والتعليم الفلسطينى: 280 مدرسة فى غزة خرجت من الخدمة

قال أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني قادر على تجاوز المِحَن التي يتعرض لها جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف "برهم"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، المُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 20 ألف طالب بقطاع غزة، يدرسون بالجامعات الإلكترونية في الضفة الغربية.

وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أن أكثر من 2000 مدرس يتابعون الطلاب الفلسطينيين في غزة لتعويض الفاقد التعليمي جراء الحرب الإسرائيلية.

وأوضح أن هناك العديد من المحاولات لإنشاء مدارس مؤقتة في المناطق الآمنة والقريبة من المستشفيات الميدانية لتعويض الطلبة الفاقد التعليمي بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن الحرب الإسرائيلية تستهدف التعليم في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس المُحتلة، وعلى الجميع في العالم أن يعي ذلك والعمل على التصدي لهذا العدوان الغاشم.

وصرح بأن أكثر من 280 مدرسة في قطاع غزة، خرجت من الخدمة، وما تبقى منها أصبح مراكز للإيواء، ونعمل على إعادة تشغيل المدارس والجامعات التي تضررت من الحرب الإسرائيلية في غزة.