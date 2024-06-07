"أوقاف الإسكندرية" تنظم قافلة دعوية وأنشطة ثقافية للأطفال

نظَّمت مديرية أوقاف الإسكندرية، قافلة دعوية اليوم الجمعة، بمساجد إدارة أوقاف المنتزة، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ على البنا مدير إدارة أوقاف المنتزة، في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وتنشيط العمل الدعوي.

مقرأة قرآنية للأئمة

وانطلقت القافلة من مسجد المنتزة بشارع الملك بعد عقد مقرأة قرآنية للأئمة ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أجرى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة مرورية شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف وسط والمنتزة لتفقدها والاطمئنان على تجهيزها وإعدادها جيدًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

أنشطة ثقافية صيفية للأطفال

وفى ذات السياق أدى فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق خطبة الجمعة بمسجد الطابية بإدارة المنتزة، وعقد لقاء مع أطفال النشاط الثقافى وأولياء الأمور بالمسجد وسط حضور مكثف.

ووجه أولياء الأمور الشكر والثناء لوزارة الأوقاف لما تبذله من جهد لخدمة أبناء الوطن فى العديد من المجالات، وجهودها بداخل المساجد من خلال الأنشطة المختلفة لخلق جيل واعي وتنمية روح الإنتماء للوطن لدى كافة الفئات.

تكثيف الأنشطة المجتمعية التربوية

كما نظَّمت المديرية برنامج لقاء الجمعة بمسجد أولاد الشيخ الجديد التابع لإدارة أوقاف وسط، وذلك في إطار الدور المجتمعي والتربوي والدعوي ومن خلال سعي المديرية لتكثيف الأنشطة المجتمعية والتربوية والقرآنية تنفيذًا لتوجيهات وزير الاوقاف.

حضر لقاء الجمعة الشيخ محمد أبو زيد مدير إدارة أوقاف وسط، والشيخ علي كمال بدير مسئول شئون المساجد بالمديرية، والشيخ محمد جاهين مفتش دعوة بإدارة وسط، والشيخ بلال رمضان إمام وخطيب المسجد.

جانب من القافلة الدعوية بأوقاف الإسكندرية

جانب من القافلة الدعوية بأوقاف الإسكندرية

جانب من القافلة الدعوية بأوقاف الإسكندرية

جانب من القافلة الدعوية بأوقاف الإسكندرية