الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

14 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على مخابز ملوى بالمنيا

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية

نظَّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة تموين البندر والجهات المعنية بالمركز، حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية؛ للتأكد من التزام المخابز بمنظومة الخبز ومطابقة رغيف الخبز المواصفات، والالتزام بمواعيد التشغيل تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 14 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، إن الوحدة المحلية بالمركز تكثف من الحملات التموينية برئاسة نواب رئيس المركز ورؤساء القرى التسع، وبالتعاون مع إدارة تموين المركز والمدينة ومباحث التموين؛ لمتابعة عدد من المخابز البلدية بنطاق قرى مركز وأحياء مدينة ملوي، للوقوف على مدى التزام أصحاب المخابز بالأوزان المقررة والالتزام بالمواصفات. 

حملة تموينية على مخابز المنيا

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة تموين المدينة برئاسة أيمن إسماعيل، نظَّمت بالتعاون مع الطب البيطرى برئاسة الدكتور محمد حفناوي وعدد من الجهات المعنية حملة رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط وتحرير 14 محضرًا متنوعًا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه المخالفات تنوعت وجاءت ما بين نقص وزن ـ وعدم مطابقة المواصفاتـ وعدم وجود لوحة تشغيلـ وعدم إعطاء بون صرفـ وعدم نظافة إداوت العجنـ وعدم وجود شهادة صحية وتم تحرير المحاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة المخابز البلدية والأسواق، بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج وتطبيق القرارات التموينية الصادرة وتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية؛ من أجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات يوميًا بكل أحياء المدينة والقرى التابعة.

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المنيا تحرير 14 مخالفة تموينية حملة تمونية علي المخابز مركز ملوى بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ملوي

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