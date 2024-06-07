الجمعة 07 يونيو 2024
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مراسل "إكسترا نيوز": التحالف الوطنى بدأ اليوم حملة توزيع اللحوم حتى عيد الأضحى

كريم صبري مراسل إكسترا
كريم صبري مراسل إكسترا نيوز

قال كريم صبري مراسل "إكسترا نيوز"، إن مؤسسة التحالف الوطني، بدأت اليوم حملة توزيع اللحوم، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدولة.

وأضاف "سلامة"، عبر مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة خصصت مجزرين لذبح اللحوم، حيث تستهدف الحملة أكثر من 250 ألف أسرة، بواقع حوالي مليون مستفيد.

وأشار إلى أن المجازر التابعة للتحالف الوطني تعمل على مدار 24 ساعة، مؤكدًا أن هناك أكثر من 1200 رأس من الماشية التي تستهدفها المؤسسة لذبحها.

ونوه أن عملية التوزيع تتم حتى أول أيام عيد الأضحى، من خلال قاعدة بيانات تستطيع من خلالها التعرف على الأسر المستحقة لهذه الحملة، التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل المواطنين.

اكسترا نيوز عيد الأضحى التحالف الوطني جولة المراسلين المجازر

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