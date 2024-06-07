الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب تصدرها التريند.. معلومات عن الفنانة أميرة هاني

أميرة هاني
أميرة هاني

تصدرت الفنانة أميرة هاني، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب بكاؤها في أحد اللقاءات التلفزيونية والذي تحدثت فيه عن سر ابتعادها عن التمثيل المفاجيء وغيرها من الأمور، بعد صدمتها في خطيبها قبل الزواج، واكتئابها الذي تسبب في ابتعاد اصدقاءها عنها، مشيرة إلى أنها لم تعتزل التمثيل نهائيا كما روج عنها وأنما دخلت في حالة حزن ابعدتها عن الفن فقط لا غير.

ويرصد "الدستور" أبرز المحطات من حياة الفنانة أميرة هاني، في سياق السطور التالية.

الاكتئاب وقصة حب فاشلة.. القصة الكاملة لتصدر أميرة هانى الترند

عقب تصدرها التريند.. معلومات عن الفنانة أميرة هاني


- أميرة هاني قدمت عدد مختلف ومتنوع من الأعمال الدرامية والفنية الهامة قبل انعزالها عن عالم الفن لمدة 5 سنوات.

- أكدت أميرة هاني أن خالتها الفنانة القديرة نبيلة عبيد تساعدها دائما في الخروج من أزمتها وتدعمها بشكل مستمر حتى تعود للعمل الفني من جديد 

-أميرة هاني من مواليد 5 يوليو 1985 أي تبلغ من عمرها 38 عاما.

-ابنة شقيقة الفنانة نبيلة عبيد.

-بدأت أول أعمالها الفنية مع خالتها الفنانة نبيلة عبيد في مسلسل العمة نور.

- أول مسلسل خاضته كان العمة نور في عام 2003 وحينها كانت في الصف الأول الثانوي.

-خاضت أولى تجاربها السينمائية عام 2006 مع خالتها أيضا الفنانة نبيلة عبيد وذلك من خلال دورها في فيلم "مفيش غير كدة”.

- وفي العام ذاته 2006، خاضت أول بطولة في السينما من خلال فيلم “كامب” والذي حقق نجاح كبير وقت عرضه تلفزيونيًا.

-قدمت عدد من المسلسلات النجاحة من بينها “قيود من نار” و”أحلامك أوامر” و”شرف فتح الباب”.

- فضلت عام 2022 الابتعاد عن الساحة الفنية بعد مسلسلها عودة الأب الضال، بسبب الاكتئاب نتيجة انفصالها عن خطيبها قبل موعد زفافهما بأيام قليلة.

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