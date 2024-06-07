مصرع شاب صعقًا بالكهرباء فى المنوفية

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء فى قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من القائم بأعمال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام، بمصرع شاب نتيجة صعق كهربائي، مقيم قرية أبو عوالي، دائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطه لموقع الحادث، حيث تبين مصرع الشاب محمد عبد الله، وأكد عدد من شهود العيان أن الشاب المتوفي خريج دبلوم تجارة ويعمل كهربائي خاص، وصعق بالكهرباء أثناء العمل في توصيلة منزلية لأحد المواطنين وتوفي في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.