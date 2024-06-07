السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث يومي له، وسجل سعر الدولار اليوم استقرارا عند نفس المستوى الذي سجله منذ عدة أسابيع، وتراجعت تعاملات الدولار في الأسواق الأجنبية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير لمعرفة سعر الدولار اليوم في آخر تحديث له، يرصد “الدستور” في تقريره سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث له، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

txt

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 7-6-2024 فى البنوك 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة، 7 يونيو 2024، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم الجمعة، 7 يونيو 2024، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في بنك مصر، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، نحو 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك الأهلي، الجمعة 7 يونيو 2024، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى حافظ على استقراره في بنك المصرف المتحد، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، ليسجل نحو 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، استقر في بنك قناة السويس، عند 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

  • دولار أمريكي شراء 47.4643 جنيه بيع 47.5643 جنيه.
  • يورو شراء 51.5794 جنيه بيع 51.7071 جنيه.
  • جنيه استرليني شراء 60.6356 جنيه بيع  60.7824 جنيه.
  • فرنك سويسري شراء 53.2469 جنيه بيع 53.3890 جنيه.
  • 100 ين ياباني شراء 30.3947 جنيه بيع 30.4606 جنيه.
  • ريال سعودي شراء 12.6551 جنيه بيع 12.6825جنيه.
  • دينار كويتي شراء 154.8843 جنيه بيع 155.2613 جنيه.
  • درهم إماراتي شراء 12.9211 جنيه بيع 12.9518جنيه.
  • اليوان الصيني شراء 6.5517 جنيه بيع 6.5658 جنيه.
سعر الدولار الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الجمعه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الدولار مقابل الجنيه أسعار العملات

مواد متعلقة

موعد انتهاء الموجة الحارة وتفاصيل حالة الطقس غدا السبت

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

الاكتئاب وقصة حب فاشلة.. القصة الكاملة لتصدر أميرة هانى الترند

تزامنًا مع الموجة الحارة.. نصائح مهمة لحمايتك من الطقس السييء

أعراض تهيج المهبل وطرق الوقاية.. خطوات بسيطة ونتائج فعالة

أخبار فاتتك| سفاح التجمع يواصل تفجير اعترافاته.. والأرصاد تحذر: اليوم ذروة الارتفاعات

الحب بعد الستين.. «حلال» يحرِّمه «مجتمع نكدى»

رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الترم الثاني 2024 للشهادة الابتدائية والإعدادية

الأكثر قراءة

عاجل| السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

حالة الطقس اليوم السبت 8-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 8-6-2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنودًا وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام