سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث يومي له، وسجل سعر الدولار اليوم استقرارا عند نفس المستوى الذي سجله منذ عدة أسابيع، وتراجعت تعاملات الدولار في الأسواق الأجنبية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير لمعرفة سعر الدولار اليوم في آخر تحديث له، يرصد “الدستور” في تقريره سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث له، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة، 7 يونيو 2024، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم الجمعة، 7 يونيو 2024، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في بنك مصر، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، نحو 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك الأهلي، الجمعة 7 يونيو 2024، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى حافظ على استقراره في بنك المصرف المتحد، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، ليسجل نحو 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، استقر في بنك قناة السويس، عند 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم