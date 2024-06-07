الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف عكست الطاعة السياسية في مصر والعراق ركيزة للحكم والاستقرار؟

تعاليم الحكيم بتاح
تعاليم الحكيم بتاح حتب

حول مفهوم الطاعة السياسية مصر والعراق القديم، تحدث الباحث دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن مفهوم الطاعة في الفكر السياسي هو مفهوم متجذر في الحضارات القديمة، بما في ذلك مصر والعراق القديم.

في مصر القديمة طاعة الملك واجب ديني وسياسي

ويضيف “عبد البصير” في تصريحات خاصة لـ“الدستور”: “في مصر القديمة، كان الملك هو ممثل الآلهة على الأرض. وكانت الطاعة له واجبًا دينيًا وسياسيًا في نفس الوقت. كان الملوك المصريون يعتبرون تجسيدًا للآلهة، مثل رع وأوزيريس، مما جعل طاعتهم واجبة ولا غنى عنها للحفاظ على النظام الكوني والعدالة (ماعت)، وكان الأساس في ذلك هو الناحية الوظيفية للحاكم باعتبار أنه يضمن تحقيق العدالة على الأرض”. 

وتعكس النصوص الأدبية، مثل "تعاليم الحكيم بتاح حتب" و"نصائح الحكيم إيبوور"، أهمية الطاعة للسلطة الملكية، تنص النقوش والنصوص المصرية القديمة على أن الملك كان هو الحامي والمنظم للحياة، والطاعة له تضمن الاستقرار والازدهار. وتعبر النصوص عن دور الملك كحاكم مطلق يتلقى الدعم المباشر من الآلهة. وتشيد النصوص المصرية القديمة بطاعة الشعب للملك، وتصور التمرد أو العصيان كفعل غير طبيعي يستدعي العقاب الشديد.

الملك هو نائب الآلهة على الأرض

أما عن مفهوم الطاعة السياسية قديما في العراق يستكمل “عبد البصير”: في بلاد ما بين النهرين، كانت السلطة الملكية تُدعم بفكرة أن الملك هو نائب الآلهة على الأرض، كان الملوك، مثل حمورابي وسرجون الأكدي، يقدمون أنفسهم كخدام للآلهة، ويتلقون الشرعية من رعاية الآلهة لهم. ويظهر قانون حمورابي، الذي يعد من أقدم القوانين المكتوبة، دور الملك كمنظم للمجتمع وكحامي للعدالة. وكانت الطاعة للقوانين والملك تُعد واجبًا دينيًا وأخلاقيًا، يعكس الإرادة الإلهية.

توضح النصوص الملكية، مثل نصوص نبوخذ نصر في بابل، دور الملك في الحفاظ على النظام والعقاب الصارم للمتمردين، تتحدث النصوص العراقية القديمة عن الطاعة كمبدأ أساسي للحفاظ على النظام الاجتماعي والديني.

اعتمدت الحضارتان ــ مص والعراق قديما ــ على الشرعية الدينية لتعزيز سلطة الملك، لكن في مصر، كانت تلك الشرعية أكثر تركيزًا على الملك كحاكم يطبق العدالة على الأرض نيابة عن الآلهة، بينما في بلاد النهرين، كان الملك يُعد خادمًا للآلهة، في العراق القديم، كانت هناك قوانين مكتوبة مثل قانون حمورابي، تعكس تنظيمًا قانونيًا محددًا للطاعة والعقاب، بينما في مصر، كانت الطاعة أكثر ارتباطًا بالنظام الكوني والديني. تظهر النصوص في كلا الحضارتين أهمية الطاعة، لكنها في مصر كانت غالبًا مصحوبة برموز دينية، في حين أن النصوص في بلاد النهرين ركزت على الإنجازات الملكية والبنى التحتية.

عكست الطاعة في الفكر السياسي لمصر والعراق القديم أهمية الطاعة كركيزة أساسية للحكم والاستقرار. وكانت الطاعة في كلتا الحضارتين تعد جزءًا من النظام الديني والأخلاقي، وتدعمت بشرعية إلهية لضمان ولاء الشعب واستقرار المجتمع.

مصر العراق الطاعة السياسية قوانين حمورابي سرجون الأكدي تعاليم الحكيم بتاح حتب

مواد متعلقة

"مصر أصل مدنيات العالم".. كلمات قوية لـ سليم حسن في ترجمته "فجر الضمير"

"بوس" فى الإطار الدرامى.. يوسف وهبى متعهد إقناع الفنانات بـ"القبلات"

الأكثر قراءة

التشخيص المبدئى لإصابة وسام أبوعلى

شواطئ الجمهورية «كاملة العدد» هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.. والأسعار فى المتناول

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رسميا.. إدراج إسرائيل بـ«قائمة العار» الدولية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور بعد تصرفه فى لقاء بوركينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام

أيادى «الموساد» فى لاهاى

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"