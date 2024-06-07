السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى ضهرك 110 مليون يا سيسى هاشتاج يتصدر "إكس".. ومغردون: "جبل واقف فى وش الريح"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدّر هاشتاج #في_ضهرك_110مليون_ياسيسي ترند منصة التغريدات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، في ضوء دعم القيادة السياسية والجيش المصري بقيادة الرئيس السيسي، وبالتزامن مع ما يحدث في المنطقة من صراعات مختلفة، على رأسها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة المُحاصر.

يأتي هذا في أعقاب الحرب الإسرائيلية الجارية الآن على قطاع غزة المُحاصر، إذ نشر المغردون على منصة "إكس" الأكثر استخدامًا بين المواطنين حول العالم، صورًا عديدة وفيديوهات تستعرض قوة الجيش المصري، وأجزاء من تدريباته الشاقة والاستعدادية، مؤكدين قوته بين جيوش العالم.

 

جهود مصر تتواصل

وتسابق مصر الزمن، بل وتحاول إيقاف عقارب الساعة حتى يتمكن الفلسطينيون في غزة من تجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وتضغط مصر بجهودها لمحاولة إيجاد متنفس يوفر المناخ لتحركات أكثر شمولا بدءا بالتهدئة، وصفقة تبادل الأسرى، والاتفاق على اتفاق السلام، بجانب تقديم المزيد من المساعدات حتى نصل إلى مرحلة استئناف العملية السياسية.

 

وتؤكد مصر دائمًا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني المُحتل، مشيرة إلى أنَّ إصرار الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

استمرار الجهود لتهدئة الوضع

وإدراكا منها لاحتمال تدهور الوضع الحالي في أعقاب هذه التطورات الأخيرة، تواصل مصر سلسلة من الاتصالات الهامة والعاجلة مع كافة الأطراف، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وفصائل المقاومة الفلسطينية، لمنع تدهور الوضع.

ورغم هذه التطورات، لا تزال مصر متمسكة بموقفها الذي أعلنته القيادة السياسية قبل عدة أشهر، وهو الرفض المطلق لأي توغل إسرائيلي في مدينة رفح، مشددة على أن مثل هذا التوغل سيكون له عواقب وخيمة على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رسم الحدود الإقليمية.

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