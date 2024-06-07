وديتان لتجهيز الإسماعيلي لمسابقتي دوري نايل وكأس مصر

أنهى الجهاز الإداري لنادي الإسماعيلي، الاتفاق مع مسئولو فريقي زد وبروكسي، لمواجهتهما وديا، وذلك ضمن استعدادات الدراويش لاستئناف مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليا، فترة توقف دولي، لارتباط المنتخب الوطني الأول، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، ومواجهة منتخب غينيا بيساو، الإثنين المقبل، عقب الفوز على بوركينا فاسو أمس، الخميس، بهدفين مقابل هدف.

وحسب الاتفاق من المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره بروكسي، في السابعة مساء الأحد المقبل، بإستاد الإسماعيلية، على أن تقام مواجهة زد الثانية الودية، الثلاثاء المقبل بالقاهرة.

ويحرص الجهاز الإداري لنادي الإسماعيلي، على خوض أكبر سلسلة من المباريات الودية، خلال فترة توقف مسابقة دوري نايل الحالية، حتى لا يفقد اللاعبون حساسية المباريات وتجهيزهم جيدا لاستئناف مسابقتي الدوري وكأس مصر الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي، قد نجح في خطف بطاقة العبور لـ16 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، على حساب القناة بهدفين مقابل هدف، منتظرا مواجهة قوية للغاية في ثمن النهائي أمام سموحة.

ولم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن، مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر.

بينما في مسابقة دوري نايل، حقق الإسماعيلي، ريمونتادا قاتلة ومثيرة أمام البنك الأهلي بهدفين لكلاهما، في الجولة الخامسة والعشرون.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي بدوري نايل

يستضيف الإسماعيلي نظيره إنبي، مساء 17 يونيو الجاري، على ستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

حسم الفريق البترولي، نتيجة الدور الأول لصالحه بهدف نظيف.

موقف الإسماعيلي بجدول دوري نايل

يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول دوري نايل برصيد 27 نقطة، بواقع 6 انتصارات و9 تعادلات و10 هزائم.

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يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول دوري نايل برصيد 27 نقطة، بواقع 6 انتصارات و9 تعادلات و10 هزائم.