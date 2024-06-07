لطلاب الثانوية العامة 2024.. مشروبات تساعدك على الفهم والتركيز

خلال هذه الأيام التي تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة، يسعى العديد من الأهالي لتقديم الدعم إلى أبناؤهم بحلول امتحانات الثانوية العامة، وتقديم كافة الطرق التي تساعدهم على التركيز والفهم، في هذا السياق ترصد الدستور بعض المشروبات التي تساعدك على التركيز والفهم خلال التقرير التالي:

مشروبات تساعد على التركيز في المذاكرة

القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة أثناء سهر المذاكرة في امتحانات الثانوية العامة حيث تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما تعطي دفعة من الطاقة للطالب لتساعده على التركيز أثناء المذاكرة، ولكن يفضل ألا يزيد تناول القهوة عن 2-3 أكواب كحد أقصى يوميًا، ويفضل تناولها بدون سكر.

الشوكولاتة الداكنة

يفضل العديد من طلاب الثانوية العامة تناول الشيكولاته أثناء المذاكرة حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة والمركبات المعززة للدماغ، لذلك تساعد الطالب على التركيز أثناء المذاكرة.

البيض

يحتوي البيض على البروتين والدهون التي تساعد على توفير الطاقة كما ثبت أن السيلينيوم الموجود في البيض يساعد على تحسين الحالة المزاجية.

المكسرات

يعتبر البندق الخام غير المحمص والكاجو وكذلك اللوز والجوز من الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات والألياف، كما تعتبر وجبة خفيفة صحية تساعد على التركيز ولكن لا يفضل الإفراط في تناولها لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

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