تعرف على خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

يعد الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أحد أهم الخدمات التي يبحث عنها ملاك وقائدي السيارات فثي كا محافظات مصر.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

ويتم الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عن طريق محرك البحث جوجل حيث يتم كتابة الاستعلام ويظهر لك موقع نيابة المرور ومن ثم بدأ إجراء الخطوات.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي يوفر على ملاك السيارات الوقت والمجهود حيث أن راغب الحصول على تلك الخدمة يكون غير مضطر للذهاب إلى وحدات المرور أو مقرات نيباات المرور للاستعلام عن قيمة المخالفات.

يعد أيضا الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أحد أهم الخطوات الناتجة عن عملية التحول الرقمي للدولة المصرية ضمن خطة مصر 2030 والتي تستهدف القضاء على طوابير الانتظار وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين للحصول على كافة الخدمات في سهولة ويسر خاصة خدمات المرور الخاصة بإصدار التراخيص سواء الشخصية أو المركبات وأيضا عمليات الايتعلامات المختلفة.

سمحت النيابة العامة من خلال موقعها الرسمي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، بالرقم القومي لمالك السيارة، في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وميكنة المؤسسات والهيئات الحكومية، للتسهيل على المواطنين ولتجنب الأماكن الحكومية المزدحمة، ويرصد "الدستور" خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من المنزل، وسدادها عبر الإنترنت، باتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من المنزل

1- الدخول لموقع النيابة العامة من هـنــــا.

2-الدخول على أيقونة بيانات المرور.

3-أختيار الاستعلام عن مخالفات المركبات.

4-كتابة الرقم القومي الخاص بك.

5- كتابة رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام ثم الحروف.

6- اضغط على إجمالي مخالفات المرور، لظهور الرسوم المقرر دفعها.

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