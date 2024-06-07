أستاذ علوم سياسية: ما يحدث في قطاع غزة ما هو إلا محرقة جماعية لشعب أعزل

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء، من القرارات المتأخرة، والتي كان لابد أن يصدر منذ سنوات، بسبب قتلها للأطفال.

من الأفضل أن يتم إصدار قرارات تخص بمنع تصدير السلاح لإسرائيل

وأضاف "سلامة"، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن من الأفضل أن يتم إصدار قرارات تخص بمنع تصدير السلاح لإسرائيل، مؤكدًا أن القرار معنوي يزيد من وعي العالم لجرائم إسرائيل.

وأشار، أن ما يحدث في قطاع غزة ما هو إلا محرقة جماعية، مضيفًا أن العالم بات يعلم ويعرف الكيان المُحتل على حقيقته بعد الحرب الغشيمة على الأطفال والأبرياء في غزة.

ونوه إلى أن إسرائيل لم تلتزم بأي قرارات صادرة من محكمة العدل الدولية، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة تعرض لتهديد صريح وواضح من قبل قادة الحكومة الإسرائيلية.