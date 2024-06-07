ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم بعد أن حقق المنتخب الوطني فوزا مهما على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس 6 يونيو على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

المركز المنتخب لعب النقاط فاز تعادل خسر له عليه فارق الأهداف 1 مصر 3 9 3 0 0 10 1 9 2 غينيا بيساو 3 5 1 2 0 2 1 1 3 بوركينا فاسو 3 4 1 1 1 5 3 2 4 سيراليون 3 4 1 1 1 2 3 -1 5 إثيوبيا 3 2 0 2 1 0 3 -3 6 جيبوتي 3 0 0 0 3 0 9 -8

المتخب يسيطر على صدارة ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وسيطر المنتخب المصري على مجريات المباراة منذ البداية، وتمكن من افتتاح التسجيل مبكرا من خلال هدفين سجلهما محمود حسن تريزيغيه في الدقيقتين 3 و7.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب بوركينا فاسو العودة في المباراة، وتمكن من تقليص النتيجة من خلال هدف سجله لاسنا تراوري في الدقيقة 56.

وبالرغم من ضغط منتخب بوركينا فاسو في الدقائق الأخيرة، إلا أن المنتخب المصري نجح في الحفاظ على تقدمه وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة مصر المقبلة

يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل على ملعب 24 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



مواعيد التصفيات والنهائيات

تستمر المرحلة الأولى من التصفيات من نوفمبر 2023 حتى سبتمبر 2025، بينما يقام الملحق الفاصل في نوفمبر 2025. من المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم المقبلة في الفترة بين يونيو ويوليو 2026.



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