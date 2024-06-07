تامر الحبال: حكومة مدبولى تحملت المسئولية فى فترة مليئة بالتحديات

ثمّن المهندس تامر الحبال، عضو لجنة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، ما بذلته حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، التي تقدمت باستقالتها منذ أيام للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إن هؤلاء الوزراء قادوا البلاد في فترة عصيبة مليئة بالتحديات الجسيمة داخليا وخارجيا، خاصة في المجال الاقتصادي الذي كان على وشك الانهيار، ولكن بفضل النظرة الاقتصادية التي تمتعت بها هذه الحكومة وضعت مصر على طريق الإصلاح الاقتصادي وعودة الدولة للوقوف على أرض صلبة.

وأوضح "الحبال"، في بيان له اليوم، أن الحكومة الجديدة مطلوب منها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية للنهوض بالاقتصاد المصري في فترة وجيزة حتى يشعر المواطن بمردود على تحمله لفترة الإصلاح الاقتصادي الصعبة التي عاشها.

وأكد عضو لجنة الصناعة والتجارة المركزية بحزب "مستقبل وطن" أهمية الاستمرار في تنفيذ رؤى وسياسات جديدة تركز على تطوير الصناعة، وتعميقها واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد ورفع فاتورة الصادرات لجذب العملة الصعبة وتوفيرها.

وأعرب "الحبال" عن ثقته الكبيرة في الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات لاستكمال العمل على تنفيذ وتحقيق رؤية مصر 2030، التي وضعتها الدولة لتكون في مصاف الدول التجارية والصناعية الكبري.

ونوه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الطموحات الوطنية، والعمل أيضًا لصالح المواطن والنظر في تحسين دخله لرفع المعاناة عن كاهله ورد الجميل له عن تحمله إصلاحا اقتصاديا صعبا لفترة طويلة.