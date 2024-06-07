ضبط المتسبب فى قطع الكهرباء بمنطقة البساتين

تمكنت مباحث البساتين من ضبط عاطل لسرقته فيوزات كهرباء والتسبب بانقطاع التيار الكهربائى عن إحدى المناطق بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، وبحوزته 9 فيوزات خاصة بالتوصيلات الكهربائية.

بمواجهته، اعترف بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء كائنة بدائرة القسم بأسلوب "الفك " بقصد التصرف فيها بالبيع، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن المنطقة محل الواقعة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية وتم إصلاح التلف وإعادة تشغيل الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.