الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كهرباء القناة ترسل فريق لشرح خدمات الشركة لذوي الهمم من الصم والبكم

جانب من زيارة فريق
جانب من زيارة فريق الكهرباء لشرح خدمات الشركة لذوي الهمم

زار فريق من العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ممن يتقنون لغة الإشارة إحدى الجمعيات التي ترعى ذوي الهمم من الصم والبكم؛ لشرح خدمات الشركة لهم وخاصة التي تقدم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

وذكر بيان صادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء جاء فيه: "في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم، أرسل المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء فريق من شركة القناة لتوزيع الكهرباء ممن يتقنون لغة الإشارة بزيارة إحدى الجمعيات التي ترعى الصم والبكم وشرحوا كافة الخدمات التي تقدمها الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركة القناة لتوزيع الكهرباء لأبنائنا من ذوي الهمم بما في ذلك عمالة مدربة، مراكز خدمة مجهزة، أماكن مخصصة لهم ودليل خدمات للمكفوفين وقد أعجب أعضاء الجمعية من ذوي الهمم بما يقدم إليهم من خدمات وسينشرون ذلك علي مواقعهم وجمعياتهم.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء القناة لتوزيع الكهرباء الكهرباء المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر

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