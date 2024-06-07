كهرباء القناة ترسل فريق لشرح خدمات الشركة لذوي الهمم من الصم والبكم

زار فريق من العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ممن يتقنون لغة الإشارة إحدى الجمعيات التي ترعى ذوي الهمم من الصم والبكم؛ لشرح خدمات الشركة لهم وخاصة التي تقدم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

وذكر بيان صادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء جاء فيه: "في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم، أرسل المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء فريق من شركة القناة لتوزيع الكهرباء ممن يتقنون لغة الإشارة بزيارة إحدى الجمعيات التي ترعى الصم والبكم وشرحوا كافة الخدمات التي تقدمها الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركة القناة لتوزيع الكهرباء لأبنائنا من ذوي الهمم بما في ذلك عمالة مدربة، مراكز خدمة مجهزة، أماكن مخصصة لهم ودليل خدمات للمكفوفين وقد أعجب أعضاء الجمعية من ذوي الهمم بما يقدم إليهم من خدمات وسينشرون ذلك علي مواقعهم وجمعياتهم.