الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اندلاع حريق شمالى الناصرة بالجليل الأعلى إثر اعتراض صاروخى

حريق شمال الناصرة
حريق شمال الناصرة

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، اندلاع حريق شمالي الناصرة بالجليل الأعلى إثر اعتراض صاروخي في سماء المنطقة، وذلك خلال نبأ عاجل.

 الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة

وكانت "الصحة الفلسطينية"، قد أعلنت عن أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 77 شهيدا و221 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى في قصف إسرائيلي، استهدف مدرسة لأونروا تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأكدت تلك الوسائل أن طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، تتوجه إلى مدرسة أسماء التابعة لأونروا بمعسكر الشاطئ بعد استهداف طائرات الاحتلال لها.

 

الجليل الأعلى حريق القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة

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