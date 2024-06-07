الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم أنشطة وفعاليات لإدارة الأزمات بالإسكندرية والبحر الأحمر

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين تدريبيين عمليين لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر، من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات والتعامل الأمثل معها بالتعاون والتنسيق بين مديريات المحافظتين والمحافظات المجاورة، وتنفيذ بعض المواقف المخططة والمفاجئة وتدريب العناصر التخصصية وفقًا لما لديها من إمكانات وخبرات ومعدات وقوة بشرية. 

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين ومعسكر إيواء عاجل للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وتنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظات لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات، وفى نهاية المشروعين تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

وتنفيذًا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر من طلبة الجامعات، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري، ندوتين تثقيفيتين بجامعتى دمياط والعريش لإلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات والمخاطر والتحديات التى تواجه الشباب. 

وخلال الفعاليات، ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ تلك الندوات لتوعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة وارتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الإقليمى والدولى. 

وفى ختام الندوات، تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيسى جامعتى دمياط والعريش ومحافظ شمال سيناء. 

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية والقومية العملاقة.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة. 

الدفاع الشعبى والعسكري القوات المسحلة ادارة الازمات والكوارث

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